مصدومیت اجازه نداد نتایج خوبی بگیرم/ کادر فنی تیم ملی به من فرصت بدهد

مسعود اسماعیل پور کشتی گیر آزادکار وزن 60 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بدلیل آسیب دیدگی از ناحیه پا نتوانستم تمرینات مناسبی برای شرکت در رقابتهای انتخابی تیم ملی داشته باشم.

وی ادامه داد: آمادگی ام برای شرکت در مسابقات انتخابی مناسب نبود اما در این رقابتها در تک کشتی خود تنها در یک حادثه شکست خوردم و شانس حضور در اردوی تیم ملی را از دست دادم.

اسماعیل پور با اشاره به اینکه به تصمیم کادر فنی برای دعوت نشدن به اردو احترام می گذارد اظهار داشت: امیدوارم با قهرمانی در جام حبیبی و موحد که30 و31 تیرماه در ساری برگزار می شود، شایستگی خود را نشان دهم.

دارنده مدال طلای جوانان جهان در پایان خاطرنشان کرد: عمل جراحی که بر روی دستم و همچنین آسیب دیدگی از ناحیه پا باعث شد تا برنامه هایم دچار مشکل شود و امیدوارم کادر فنی یکبار دیگر به من فرصت دهد.

رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی آزاد در حالی روزهای 8 و9 تیرماه در ساری برگزار شد که اسماعیل پور یکی از مدعیان وزن 60 کیلوگرم با یک شکست از دور مسابقات حذف شد.