مصدومیت اجازه نداد نتایج خوبی بگیرم/ کادر فنی تیم ملی به من فرصت بدهد

مسعود اسماعیل پور کشتی گیر آزادکار وزن 60 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بدلیل آسیب دیدگی از ناحیه پا نتوانستم تمرینات مناسبی برای شرکت در رقابتهای انتخابی تیم ملی داشته باشم.
وی ادامه داد: آمادگی ام برای شرکت در مسابقات انتخابی مناسب نبود اما در این رقابتها در تک کشتی خود تنها در یک حادثه شکست خوردم و شانس حضور در اردوی تیم ملی را از دست دادم.
اسماعیل پور با اشاره به اینکه به تصمیم کادر فنی برای دعوت نشدن به اردو احترام می گذارد اظهار داشت: امیدوارم با قهرمانی در جام حبیبی و موحد که30 و31 تیرماه در ساری برگزار می شود، شایستگی خود را نشان دهم.
دارنده مدال طلای جوانان جهان در پایان خاطرنشان کرد: عمل جراحی که بر روی دستم و همچنین آسیب دیدگی از ناحیه پا باعث شد تا برنامه هایم دچار مشکل شود و امیدوارم کادر فنی یکبار دیگر به من فرصت دهد.
رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی آزاد در حالی روزهای 8 و9 تیرماه در ساری برگزار شد که اسماعیل پور یکی از مدعیان وزن 60 کیلوگرم با یک شکست از دور مسابقات حذف شد.
کادر فنی تیم ملی به وی اعلام کرده است با شرکت در جام حبیبی و موحد شایستگی خود را نشان دهد تا شانس دعوت احتمالی به اردو را داشته باشد. این کشتی گیر جویباری با توجه به شکست در مسابقات انتخابی شانس بالایی برای حضور در رقابتهای جهانی ترکیه و گزینشی المپیک لندن ندارد.
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