نسل جديد پژو RD با استاندارد يورو 2، وارد بازار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، مدير عامل گروه صنعتي ايران خودروبا بيان اين مطلب درنشست ادواري انجمن علوم مديريت ايران در دانشگاه علامه طباطبايي گفت: پژوآردي يكي از بهترين گزينه هاي ما براي جايگزيني خودرو پيكان است.

منوچهر منطقي درباره سياست هاي ايران خودرو در راستاي تقويت حضورخودرو ملي كشوردربازارهاي جهاني افزود: در سال 84 بيش از 10 نوع مختلف از خودرو سمند بصورت كامل و يا قطعات سي كي دي به بازارهاي هدف ايران خودرو صادر خواهد شد.

وي در پاسخ به سوالي مبني برقيمت خودروهاي داخلي تصريح كرد: ايران خودرو قيمت محصولات داخلي خودرا طي دوسال گذشته، با توجه به نرخ تورم و افزايش هزينه هاي سربار توليد، افزايش نداده و ثابت نگه داشته است.

منطقي تنها راه انتقال فناوري، توليد محصولات رقابتي و ورود به بازارهاي جهاني را اقدام به سرمايه گذاري مشترك ذكرو افزود: براي كسب سهم مناسب ازبازارخودروجهان بايد از امكانات و مزيت هاي خود استفاده بهينه كنيم.