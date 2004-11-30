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۱۰ آذر ۱۳۸۳، ۱۶:۰۹

مدير عامل ايران خودرو:

نسل جديد پژو RD با استاندارد يورو 2، وارد بازار مي شود

نسل جديد خودرو پژو آردي با نيرو محركه جديد و داراي استاندارد زيست محيطي يورو 2 ، تا پايان امسال وارد بازار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، مدير عامل گروه صنعتي ايران خودروبا بيان اين مطلب  درنشست ادواري انجمن علوم مديريت ايران در دانشگاه علامه طباطبايي گفت: پژوآردي يكي از بهترين گزينه هاي ما براي جايگزيني خودرو پيكان است.
منوچهر منطقي درباره سياست هاي ايران خودرو در راستاي تقويت حضورخودرو ملي كشوردربازارهاي جهاني افزود: در سال 84 بيش از 10 نوع مختلف از خودرو سمند بصورت كامل و يا قطعات سي كي دي به بازارهاي  هدف ايران خودرو صادر خواهد شد.
وي در پاسخ به سوالي مبني برقيمت خودروهاي داخلي تصريح كرد: ايران خودرو قيمت محصولات داخلي خودرا طي دوسال گذشته، با توجه به نرخ تورم و افزايش هزينه هاي سربار توليد، افزايش نداده و ثابت نگه داشته است.
منطقي تنها راه انتقال فناوري، توليد محصولات رقابتي و ورود به بازارهاي جهاني را اقدام به سرمايه گذاري مشترك ذكرو افزود: براي كسب سهم مناسب ازبازارخودروجهان بايد از امكانات و مزيت هاي خود استفاده بهينه كنيم.

کد مطلب 135225

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