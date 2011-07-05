به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن طاهری، مربی تیم فوتبال سایپا ضمن بیان این مطلب گفت: به اعتقاد من سایپا از سایر تیم های لیگ برتری جلوتر است و خیلی سریعتر به ترکیب اصلی خود دست یافته و تمرینات خود را آغاز کرده است. نارنجی پوشان نیز در تمرینات توانایی و داشته های خود را ثابت کرده اند و به شخصه معتقدم این تیم جز قدرتمند ترین های لیگ برتر خواهد بود.



وی اضافه کرد: تکلیف دروازه بان سایپا نیز تا فردا مشخص می شود تا تیم با ترکیب کامل تمرینات خود را ادامه دهد.



طاهری در خصوص مباحث فرهنگی و اجرای برنامه های متنوع در خلال تمرینات اردویی بازیکنان در اردبیل گفت: متاسفانه نام فرهنگی فقط در سردر باشگاه ها به چشم می خورد و هنوز جایی در بطن ورزش ندارد. طی چند سالی که در ورزش مشغول به فعالیت هستم هرگز در کنار هیچ تیمی چنین برنامه های فرهنگی متنوعی را تجربه نکرده بودم. انصافا در اردوی اردبیل اجرای برنامه های بی نظیر فرهنگی باعث رفع خستگی بازیکنان و انسجام و دلبستگی هرچه بیشتر در تیم شد.



وی افزود: با وجودی که برنامه های تمرینات بدنسازی بسیار سنگینی را برای بازیکنان در نظر گرفته بودیم، اجرای برنامه هایی از قبیل شرکت در کنسرت موسیقی، مسابقه دارت و شطرنج، نمایشگاه چهره ها و لبخند ها، میثاق با شهدا و دیدار با چند خانواده شهید باعث شد که بازیکنان با روحیه بالاتری به ادامه برنامه های فنی بپردازند و در عین خستگی شاد و سرزنده باشند.



طاهری در پایان گفت: انصافا برگزاری این برنامه های فرهنگی تاثیر شگرفی بر روحیه تیم داشت . به شخصه با وجودی که حدود یک هفته از بازگشت تیم از اردبیل می گذرد هنوز نتوانسته ام نگاه مادران شهید که در مزار اردبیل با آنها آشنا شدم را فراموش کنم و هنوز اردوی اردبیل در ذهنم تداعی کننده برنامه های فرهنگی سایپاست.