اخوان المسلمین اعضای شورشی خود را اخراج کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشروق ، اخوان المسلمین پنج نفراز اعضای خود را به سبب تاسیس حزب سیاسی اخراج کرده است.

دلیل اخراج این افراد، سرباز زدن از دستورات رهبران گروه اخوان المسلمین و تاسیس حزب جریان مصر اعلام شده است.



"عبدالرحمن خلیل" یکی از افرادی که از گروه اخوان المسلمین اخراج شده است، گفت : ما علیه این اقدام شورای مشورتی اخوان المسلمین شکایت و با رهبران آن گفتگو می کنیم.



وی افزود: جوانان انقلابی اخوان المسلمین نقش بسزایی در سرنگونی رژیم حسنی مبارک ایفا کرده اند و این تصمیم جنجال آفرین است.



خلیل تصریح کرد: پیوستن ما به اخوان المسلمین با موافقت کسی نبوده است که برای اخراج ما شورای مشورتی تصمیم بگیرد.



شایان ذکر است که محمود حسین دبیرکل اخوان المسلمین پیشتر گفته بود کسانی که به احزاب دیگر پیوسته اند مجبور خواهند شد که گروه را ترک کنند.

