رشد دو برابری برگزاری تورهای صنعتی در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی هاشمی افزود: در سه ماه نخست امسال تعداد 21 تور صنعتی برگزار شد که این آمار شرکت شهرکهای صنعتی فارس را نسبت به سایر استانهای کشور دیگر در جایگاه بالاتری قرار می دهد.

وی تعداد شرکت کنندگان در این تورها را یک هزار و 300 نفر اعلام کرد و افزود: بیش از 60 درصد از تورهای صنعتی ویژه سازمانها-ادارات و اصناف برگزار شده است.

قائم مقام شرکت شهرکهای صنعتی فارس تصریح کرد: در سه ماهه نخست پارسال 9 تور صنعتی برگزار شده بود.

هاشمی گفت: علاوه بر آن تورهای صنعتی درون استانی ویژه صنعتگران سایر استانها، مسئولان و فعالان عرصه صنعت استانهای کشور و همچنین فرهنگیان، استادان دانشگاه، پزشکان و دانشجویان و دانش آموزان سایر اقشار دیگر برگزار شده است.

وی ادامه داد: با توجه به شاخصه های موجود در بخش صنعت استان به ویژه در صنایع غذایی، شیمیایی و برق و الکترونیک و صنایع مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی علاقه مندی زیادی در بین فعالان عرصه صنعت سایر استانها برای بازدید از این ظرفیتها و آشنایی آنها با تجربیات و توانمندیهای موجود در فارس وجود دارد.

قائم مقام شرکت شهرکهای صنعتی فارس گفت: همچنین درخصوص هم استانیها و اقشار مختلف نیز که در استان فارس مایل به برگزاری تور صنعتی باشند نیز آماده هرگونه همکاری هستیم.

وی برگزاری تورهای صنعتی را فرصت مناسبی برای آشنایی اقشار مختلف جامعه با ظرفیتهای صنعتی موجود استان و به ویژه در شهرکها و نواحی صنعتی فارس دانست و افزود: متقاضیان می توانند درخواستهای خود را به معاونت صنایع کوچک تحویل دهند تا با هماهنگی با واحدهای صنعتی برای برگزاری تور صنعتی اقدام شود.

هاشمی برگزاری تور صنعتی ویژه صنعتگران در سایر استانها را نیز از دیگر برنامه های شرکت شهرکهای صنعتی فارس دانست و گفت: در این زمینه نیز حمایتهای لازم انجام خواهد شد.