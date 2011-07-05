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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۴۶

در نخستین دیدار تدارکاتی؛

تیم فوتبال سایپا برابر امیدهایش به پیروزی رسید

تیم فوتبال سایپا برابر امیدهایش به پیروزی رسید

تیم فوتبال بزرگسالان سایپا در نخستین دیدار تدارکاتی خود در فصل آماده سازی مقابل امیدهای خود به برتری دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نارنجی پوشان بزرگسال سایپا در این دیدار که  عصرامروز سه شنبه در زمین چمن شماره یک این شرکت مقابل تیم امید خود به میدان رفتند، موفق شدند این دیدار را با نتیجه یک بر صفر به سود خود خاتمه دهند. تک گل این دیدار را عباس محمد رضایی به ثمر رساند.

قرار است تیم سایپا طی یک هفته آینده دو دیدار تدارکاتی دیگر را نیز مقابل تیم های لیگ برتری و لیگ دسته اولی برگزار کند. این تیم روز 22 تیرماه به منظور برپایی اردویی 10 روزه عازم آنکارای ترکیه خواهد شد.
کد مطلب 1352270

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