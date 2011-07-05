استعفای وزیر بازسازی دولت ژاپن/ پیامدهای زلزله و سونامی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، وزیر بازسازی دولت ژاپن یک هفته پس از آغاز به کار در این وزارتخانه کناره گیری کرد.

بر این اساس "ریو ماتسوموتو" در کنفرانسی مطبوعاتی که امروز سه شنبه در توکیو برگزار شد از استعفای خود خبر داد. این اقدام در پی انتقادهای شدید رسانه های ژاپن از اظهارات و رفتار اخیر این وزیر انجام شد.

در همین حال "یوکیو ادانو" سخنگوی دولت ژاپن از پذیرفته شدن استعفای ماتسوموتو از سوی "نائوتو کان" نخست وزیر ژاپن خبر داد. وی در بازدید هفته گذشته خود از مناطق آسیب دیده در زلزله و سونامی یازدهم ماه مارس از دست دادن با مقامات محلی به دلیل تاخیر آنان خودداری کرده بود.

ماتسوموتو همچنین گفته بود توکیو در صورتی که مقامات محلی برنامه های عملی برای بازسازی مناطق آسیب دیده نداشته باشند، به آنان کمک نخواهد کرد.

شایان ذکر است این وزیر ژاپنی در حالی که اشک می ریخت از سمت خود کناره گیری و در عین حال اعلام کرد برای بازسازی کشور همچنان با دولت همکاری می کند.