نمایشگاه کتاب و عکس ویژه کنگره شهدای امدادگر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه کتابهایی با موضوع دفاع مقدس و عکسهایی از حضور امدادگران هلال احمر در جبهه های دفاع مقدس به نمایش گذاشته می شود.

این نمایشگاه شانزدهم تیرماه همزمان با برگزاری کنگره شهدای امدادگر در مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز واقع در خیابان ساحلی برپا خواهد شد.

رونمایی از تمبر یادبود شهدای امدادگر کشور

همزمان با برگزاری نخستین کنگره 476 شهید امدادگر کشور، تمبر یادمان شهدای امدادگر رونمایی خواهد شد.

این کنگره روز پنجشنبه شانزدهم تیرماه در مجتمع فرهنگی تفریحی دانشگاه شیراز برگزار می شود.

در این مراسم از کتاب زندگینامه شهدای امدادگر کشور با نام "لاله های هلال" نیز رونمایی خواهد شد.