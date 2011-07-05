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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۶

خبر فوری/

شهادت 2 فلسطینی در حمله توپخانه ای صهیونیستها به غزه

شهادت 2 فلسطینی در حمله توپخانه ای صهیونیستها به غزه

رسانه ها لحظاتی پیش از شهادت دست کم دو فلسطینی در حمله نظامیان رژیم اشغالگر قدس به غزه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری از حمله توپخانه ای ارتش رژیم صهیونیستی به نوارغزه خبر داد.

بر اساس این گزارش، دست کم دو فلسطینی در این تجاوز جدید اشغالگران قدس به غزه به شهادت رسیده اند.

خاطر نشان می شود نظامیان رژیم صهیونیستی در کرانه باختری اشغالی نیز به تجاوزات خود ادامه می دهند و در این زمینه تقریبا هر روز شماری از شهروندان بیگناه فلسطینی را به بهانه های واهی بازداشت می کنند.

کد مطلب 1352275

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