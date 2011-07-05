ایجاد ناامنی در کشورهای منطقه، سیاست آمریکا و برخی قدرتهای غربی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مبارک مبروک وزیر مشاور در امور محیط زیست سودان صبح امروز با سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورایعالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد.

جلیلی در این دیدار با اشاره به تأثیر متقابل توسعه و امنیت و نیز نقش هر دو در استقلال، پیشرفت و رفاه ملتها، تصریح کرد: سیاست برخی قدرتها در منطقه وابسته کردن کشورها و نیز جلوگیری از پیشرفت ملت‌ها است لذا ایجاد مانع در مسیر توسعه و نیز گسترش و ترویج ناامنی در کشورهای منطقه، رویکرد آمریکا و برخی کشورهای غربی برای استمرار و تحکیم سیاستهای سلطه طلبانه آنها در منطقه است.

نماینده مقام معظم رهبری در شورایعالی امنیت ملی با اشاره به حمایتهای اقتصادی، سیاسی و نظامی برخی قدرتها از رژیمهای دیکتاتوری از جمله در تونس و مصر تأکید کرد: ادعای دمکراسی خواهی توسط این قدرتها، رافع مسئولیت آنها در حمایتهای همه جانبه چند دهه ای از دیکتاتورها نیست و امریکا و برخی قدرتهای غربی جزء متهمان اصلی تثبیت و استمرار دیکتاتورها در جهان هستند از اینرو ملتهای منطقه با هوشیاری کامل ترفندهای آنها را خنثی خواهند کرد.

در این دیدار مقام سودانی با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت تحولات سودان و منطقه و با ابراز قدردانی از حمایتهای جمهوری اسلامی ایران از ملت سودان خواستار گسترش همکاریهای دوجانبه در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شد.

