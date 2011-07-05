به گزارش خبرگزاری مهر، سید جلال هاشمی‌نژاد اظهار داشت: چندی پیش شهرداری اصفهان در 50 نقطه شهر اقدام به پخش همزمان اذان کرده تا اوقات شرعی را یادآوری و به صورت هماهنگ مردم را به نماز دعوت کند.

وی با بیان اینکه اذان دعوتی است آسمانی که از زمان رسول اکرم (ص) تاکنون از فراز گلدسته‌ها، مناره‌ها و کوی و برزن به گوش جان مردم راه یافته و همواره نوای دلنشین و آرامبخش آن دل مسلمین را نوازش داده است، گفت: پیرو تقاضای مردم اصفهان و با دستور شهرداری، گلبانگ اذان به صورت همزمان و به طور دوره‌ای با صدای قاریان برتر کشور پخش می‌شود.

مدیر امور عمومی شهرداری اصفهان افزود: دستگاه‌های اذان‌گو مخصوص شهر اصفهان بوده و به طور دقیق زمان شرعی را تعیین می‌کند.

وی بیان داشت: سیستم اذان‌گو قادر است اذان را یکسان و در یک زمان بر اساس طول و عرض جغرافیایی منطقه اصفهان پخش کند.

هاشمی‌نژاد تصریح کرد: از نصب این سیستم در نزدیکی منازل مسکونی، مراکز حساس و بیمارستانها جلوگیری به‌عمل آمده تا مزاحمتی برای شهروندان ایجاد نشود.

وی ادامه داد: در ۲۰۰ نقطه از شهر شامل میادین، محوطه‌های بازار بزرگ میدان امام (ره) و نقاط پرازدحام شهر نصب سیستم اذان‌گوی در حال انجام است و به زودی شهروندان از این سامانه هوشمند بهره‌مند می‌شوند.

مدیر امور عمومی شهرداری اصفهان افزود: این سامانه مجهز به تنظیم ساعت از طریق ماهواره داخلی بوده که منطبق با محاسبات ژئوفیزیک دانشگاه تهران به عنوان مرجع رسمی اوقات شرعی است.