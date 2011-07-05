سایت کمک ناوبری جبالبارز جیرفت راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام ولادت سرور آزادگان عالم، ظهر سه شنبه بهره برداری از سامانه ارتباطی با ابتکار عمل کارشناسان این اداره کل عملیاتی شد.

تیمور امیری در حاشیه افتتاح این سامانه در ایستگاه کوهستانی سایت جبالبارز فرودگاه جیرفت اظهار داشت: سامانه بی سیم مذکور به منظور ارتباط سریع و لحظه ای در سایت جبالبارز و با تلاش همکاران اداره مهندسی ارتباطات و ناوبری با مکان یابی مناسب ارتباطی که قبلا اجراء شده بود به بهره برداری رسید.

وی گفت: از امروز ارتباط این ایستگاه که در ماه های سرد سال به دلیل بارش برف کاملا مسدود می شد در ارتفاع سه هزار و 500 متر بین این ایستگاه وفرودگاه بم و جیرفت را به سهولت و کاملا پوشش خواهد داد.



وی اهمیت نصب و استقرار این سامانه را با توجه به اقلیم کوهستانی منطقه و نیز احتمال وقوع زمین لرزه با توجه به استعداد منطقه که ارتباطات مخابراتی غیر بی سیم آن حوزه را با مخاطره ای جدی روبرو ساخت را بسیار حائز اهمیت، کاربردی و راه گشا خواند و افزود: این سامانه بی سیم از نوع موتورولا با گستره پوششی و عملیاتی 200 کیلومتر در حال حاضر اجرائی شده است.

با ارتقاء ارتباطی صورت گرفته پل مخابراتی آسان بین فرودگاه های جیرفت - سایت کمک ناوبری جبالبارز جیرفت در ارتفاعات سه هزر و 500 متری منطقه و فرودگاه جیرفت به راحتی میسر و راهبری امور را به انجام می رساند.