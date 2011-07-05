لایحه طرح تحول مالیاتی کشور به دولت ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد صادقی‌گلمکانی ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان زنجان در جمع خبرنگاران افزود: یکی از مهم‌ترین فعالیت‌هایی که در سال‌جاری محقق خواهد شد، تهیه طرح تحول گمرکی کشور می‌باشد که این کار هم‌اکنون در حال انجام است.

وی ادامه داد: طرح تحول گمرکی کشور در حال حاضر در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال پیگیری است و حداکثر تا 6 ماه آینده به مجلس ارائه خواهد شد.

صادقی گلمکانی در ادامه با اشاره به فعالیت‌های صورت گرفته توسط وزارت مطبوع در سال همت مضاعف و کار مضاعف، ادامه داد: طرح هدفمندسازی یارانه‌ها یکی از بزرگ‌ترین فعالیت‌هایی بود که توانستیم با همت و کار مضاعف این طرح را درکشور به مرحله اجرا در آوریم و لازم به ذکر است که همت و شعور بالای مردم در تحقق این طرح عظیم بی‌تأثیر نبود.

معاون نیروی انسانی و توسعه مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: در آغاز هر سال، هر شعاری که مقام معظم رهبری تعیین می‌فرمایند به‌عنوان چشم‌انداز همه وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی تعیین می‌شود و لذا این وظیفه همگانی است که در تحقق شعار سال به‌خصوص در تحقق شعار سال جهاداقتصادی تمام توان خود را به‌کار بریم.

صادقی گلمکانی افزود: طرح تحول مالیاتی و تحول گمرکی کشور تأثیر به‌سزایی در شکوفایی اقتصاد کشور خواهد داشت.



