به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، صدها هزار نفر از مردم یمن با برگزاری تظاهرات در صنعا و شهرهای مهم این کشور، در مخالفت با طرحهای عربستان سعودی شعار دادند.



تظاهرات کنندگان از "عبد ربه منصور هادی" معاون رئیس جمهوری یمن خواستند که از قدرت کنار برود و قدرت را به شورای انتقالی واگذار کند. آنها به سوی محل اقامت منصور هادی رفتند که نگهبانان مانع دیدار نماینده تظاهرات کنندگان با وی شدند.

خبر دیگر از یمن اینکه جمعی دیگر از اعضای گارد ریاست جمهوری یمن به لشکر 310 استان عمران پیوستند.این لشکر وفاداری خود را به انقلاب یمن اعلام کرده است.

از استان ابین خبر می رسد که القاعده بر شهرهای "جعار" و "زنگبار" مسلط است و در درگیری های روز گذشته این استان میان نظامیان و افراد مسلح 25 نفر کشته شده اند.

یک مسئول محلی در استان "ابین" گفت : 54 هزار نفر طی ماه گذشته از ابین فرار کرده اند نظامیان یمنی قادر به بازپس گیری پایگاههای مهم در زنگبار نیستند.

مسئول مذکور تصریح کرد: نیروهای ارتش یمن به جای هدف قرار دادن افراد مسلح مناطقی را که ارتباطی با محل درگیری ها ندارد، هدف قرار می دهند.