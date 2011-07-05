به گزارش خبرنگار مهر، مجید رزم‌خواه بعد از ظهر سه شنبه در جمع مسئولان اداره تعاون آموزش و پرورش، کانون‌های بازنشستگان فرهنگی و نمایندگان بیمه آتیه‌سازان استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل هزینه‌های بیمه طلایی برای فرهنگیان بازنشسته، این بیمه با استقبال زیاد این قشر از جامعه مواجه نمی‌شود، تصریح کرد: این قشر از جامعه در دراز مدت با خدمات مناسب این بیمه آشنا می‌شوند و نسبت به استفاده و دریافت بیمه طلایی استقبال می‌کنند.

وی تاکید کرد: سیستم حقوقی این قشر از جامعه از سیستمهای قدیمی محسوب می‌شود و قدیمی بودن آن مشکلات زیادی را در راستای رسیدگی به وضعیت حقوقی آنها ایجاد کرده است.

مسئول امور حقوقی بازنشستگان آموزش و پرورش استان اصفهان یادآور شد: ساماندهی وضعیت سیستم حقوقی بازنشستگان فرهنگی به برنامه‌ریزی و حمایتهای مسئولان نیاز دارد.

وی با اشاره به اینکه فرهنگسازی و اطلاع‌رسانی اجرای طرح بیمه طلایی در جامعه باید به صورت مناسب انجام شود، گفت: هماهنگی و همکاری تمام ادارات و ارگانهای مربوطه در راستای عملیاتی شدن بیمه طلایی این قشر از جامعه ضروری است.

رزم‌خواه با بیان اینکه فرایند اجرای این طرح به برنامه‌ریزی مناسب، انجام اقدامات لازم و برنامه‌های خاص نیاز دارد، افزود: با اجرای مناسب بیمه طلایی بسیاری از مشکلات موجود در میان فرهنگیان بازنشسته کاهش می‌یابد.