فیلمسازان شناخت درستی از سینمای دینی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم میرزاخانی در حاشیه دومین روز از جشنواره میلاد سرخ در اردبیل در گفتگو با مهر اظهار داشت: فیلمسازان امروز باید نگاه خود را به سینمای دینی تغییر دهند.

وی تکرار مضامین دینی در سینمای حال حاضر کشور را به دلیل عدم شناخت فیلمسازان از سینمای دینی دانست و افزود: همچنین نگاه فیلمسازان در این حوزه از ژرفی و عمق برخوردار نبوده و همین مشکلات ریز و درشت بر دیدگاه مخاطب تاثیر می گذارد.

مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران سینمای دینی را آئینه تمام نمای ارزشهای اسلام، انقلاب و دفاع مقدس برشمرد و اضافه کرد: بی‌انصافی است که برخی با کم‌فروشیهای خود ارزش این سینما را کمرنگ کنند.

وی با اشاره به دلایل عدم استقبال مخاطب از آثار کوتاه و بلند سنمایی با رویکرد دینی و مذهبی یادآور شد: عدم برخورداری از سطح کیفی مناسب فیلمها و مخاطب‌شناسی نامطلوب در سینما از مهمترین دلایل آن است.

به گفته میرزاخانی هم اکنون ما در سینما مخاطب‌شناسی نداریم و این نه در سینمای بلند بلکه در سینمای کوتاه نیز حاکم است.

وی فیلمهای کوتاه را قدرتمندترین رسانه برای انتقال مفاهیم دینی در سینما عنوان کرد و ابراز داشت: البته فیلمهای کوتاه از این اقبال برخوردارند که در زمان کوتاه چند دقیقه‌ای پیامی کامل را به مخاطب منتقل کنند، اما جامعه همچنان به آنها بها نمی‌دهد.

این مسئول با تاکید بر ضرورت توجه به ساخت آثار دینی زیاد در سینما تصریح کرد: زیرا در سینمای ایران هنوز اثر ماندگاری در این حوزه به تعداد کافی خلق نشده و با توجه به اینکه ما جامعه‌ای اسلامی و ایرانی هستیم، سینمای دینی ما نیاز دارد تا در جوامع بین‌المللی با ساخت آثار فاخر مطرح شود.

"میلاد سرخ" جشنواره‌ای مهم برای معرفی استعدادهاست

وی همچنین با اشاره به برگزاری جشنواره "میلاد سرخ" با رویکرد پاسداشت مقام ائمه اطهار (ع) در اردبیل متذکر شد: این جشنواره فضایی برای نمایش و به رقابت فیلمسازان این حوزه بوده و محملی است که می‌تواند سایر فیلمسازان را به سمت تولید چنین فیلمهایی سوق ‌دهد.

میرزاخانی با اشاره به نقش این جشنواره در پرورش استعدادهای سینمایی در کشور عنوان کرد: مسئولان جشنواره میلاد سرخ به جای پایتخت گزینی، مرکززدایی شده و با برگزاری این نوع جشنواره‌ها در استانهای مختلف استعدادهایی به جامعه معرفی می‌شوند که اگر جشنواره‌ها در مرکز برگزار شود، این امکان برای آنها ایجاد نمی‌شود.

وی در پایان خواستار حمایت هنرمندان از جشنواره میلاد سرخ شد و بیان داشت: چراکه تنها حرکت یک ارگان کافی نیست، بلکه همه هنرمندان این عرصه هستند که به جشنواره‌ها اعتبار می‌بخشند.