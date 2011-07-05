  1. استانها
  2. گیلان
۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۱

آیت الله قربانی:

تغذیه فکری و معنوی برای مقابله با اسلام ستیزی نیاز است

تغذیه فکری و معنوی برای مقابله با اسلام ستیزی نیاز است

رشت - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت گفت: برای مقابله با اسلام ستیزی و تهاجم فرهنگی دشمنان باید با تغذیه فکری و معنوی پادزهر لازم فراهم و در بین جوانان جامعه توزیع کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله زین العابدین قربانی ظهر سه شنبه به مناسبت ولادت حضرت امام حسین (ع) در دیدار با فرماندهان سپاه قدس گیلان اظهارداشت: در برابر جنگ نرم نوشتار خوب، سخنرانی های خوب، برنامه های سازنده و جوابگو به شبهات دشمنان و امثالهم نیاز است.

وی همچنین فرهنگ سپاه را قرآنی و ولایی توصیف کرد و افزود: نیروهای سپاهی در تمامی عرصه ها به ویژه دوران دفاع مقدس، سازندگی و در فتنه های سالهای اخیربا توکل به خداوند متعال و روحیه خستگی ناپذیرسربلند بیرون آمده اند.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه جلوی فتنه را با تسبیح و بسم الله نمی توان سد کرد باید قدرتمندانه در برابر آنان ایستاد، گفت: سپاه پاسداران این کار را کرد و در این راه از هیچ چیزی دریغ نورزید.

وی همچنین با اشاره به اینکه امام خمینی (ره) از جامعه بی هدف و آرمان صدای هدایت این امت را بلند کرد، افزود: با معنویات، دانش، بینش، عبادت، قرآن خواندن و شب زنده داری می تواند نسل جوان جامعه را زنده نگهداشت.

آیت الله قربانی عنوان کرد: بال علم  و بال ایثار، شهادت و فداکاری باید همسو و هم وزن باشند تا جامعه به سعادت و کمال برسد.

وی در ادامه ولایت فقیه را یک نعمت بی بدیل دانست و یادآورشد: ولایت فقیه محور بصیرت است و با بصیرت ملت و تمسک به ولایت فقیه دشمنان آرزوی استیلای بر این کشور را به گور خواهند برد.

کد مطلب 1352297

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها