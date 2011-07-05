تقدیر رئیس سازمان مدارس معارف اسلامی از مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد صادق سیفی، رئیس سازمان مدارس معارف اسلامی صدرا با اهدا لوح سپاس از زحمات حجت الاسلام مهدی عرب پور، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کرمان در جهت پیشبرد اهداف مدارس صدرا در سال 1389 تقدیر و تشکر کرد.

در بخشی از این تقدیر نامه آمده است: تعاملات و نیک خواهی های شما مهر گستر گرامی در پیشبرد اهداف مدارس صدرا ما را یاری داد و اکنون توفیقات فراوان دانش‌آموختگان و شاگردان این مکتب تحصیلی مرهون محبت و شوق آفرینی دستان گره گشایتان است، خداوند بلند مرتبه را بر این نعمت بزرگ شکر می‌گوییم و الطاف خالصانه‌ حضرات عالی را صمیمانه می‌ستاییم و دوام و سعادت خیران معظم و یاران گرانقدر نشر معارف اهل بیت (ع) آرزوی همیشگی خادمان کوچک آستان تعالیم انسان ساز الهی است.