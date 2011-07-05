تصویر 11 کاریکاتور؛ از رای اعتماد در رینگ بوکس تا ترازوی نامیزان بین المللی!

به گزارش خبرگزاری مهر در کاریکاتورهای امروز، تحولات دادگاه بین المللی لبنان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

مشروعیت از دست رفته...

پایگاه خبری الجزیره امروز در کاریکاتوری به اظهارات پوچ "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا درباره برخی از کشورهای عربی توجه دارد. بر این اساس، اوباما در حالی این اظهارات را درباره اقدامات قذافی مطرح کرده که خود آمریکا با کشتاری که در افغانستان به راه انداخته نمی تواند ادعایی در مسائل حقوق بشری داشته باشد.

آشتی لغزنده



پایگاه خبری الجزیره در کاریکاتوری دیگر به موانع و چالشهای ایجاد شده از سوی آمریکا در مسئله آشتی فتح و حماس اشاره دارد.



سکوت به زور تانک!



روزنامه الحیات امروز به سیاست سرکوب موجود در رژیمهای عربی توجه دارد که به زور توپ و تانک مخالفان را ساکت کرده اند.

جنگ قدرت حتی روی ویلچر!



روزنامه الدستور اردن امروز در کاریکاتوری به جنگ دیکتاتورهای عرب برای بقا در قدرت توجه دارد. بر این اساس، دیکتاتورهایی همچون "عبدالله صالح" با وجود اینکه روی تخت بیمارستان هستند، اما همچنان طمع قدرت دارند.

آخرین پناهگاه قذافی؛ روسیه

روزنامه المستقبل با اشاره به روابط نسبتا خوب مسکو و رژیم قذافی در ماههای اخیر روسیه را به عنوان آخرین پناهگاه باقی مانده برای وی معرفی کرده است.

رای اعتماد در رینگ بوکس!

روزنامه النهار امروز به جلسات ارائه رای اعتماد به دولت جدید لبنان اشاره دارد و این جلسات را با توجه به اختلافات موجود در این کشور بسیار تنش آمیز دانسته است.

رابطه ملت با سرکوب و رسانه های رژیم!

روزنامه الوطن قطر امروز در کاریکاتوری به سرکوب مردم در کشورهای عربی و البته اقدام رسانه های دولتی در سانسور این واقعیتها اشاره دارد.

ترازوی نامیزان دادگاه بین المللی

پایگاه خبری الانتقاد لبنان امروز در کاریکاتوری به حرکت دادگاه بین المللی ترور حریری در جهت منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی اشاره دارد که درصدد افزایش فشارها بر مقاومت پیروز لبنان هستند.

شورای امنیت در قفس آمریکا، بدون شرح

الوطن عمان

راه توافق سیاسی در لبنان؛ می تونی برو!





الشرق الاوسط

دیپلماسی اسرائیلی و دیپلماسی عربی!



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