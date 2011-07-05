مدارس ابتدایی آذربایجان شرقی یک نوبته می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز رضایی ظهر سه شنبه در نشست خبری اظهار داشت: طرح یک نوبته کردن مدارس در راستای ساماندهی زمان و فضاهای آموزشی انجام می شود که در مرحله اول در مدارس ابتدایی یک نوبته اجرایی می شود تا با افزایش ساعات آموزشی در طول ایام هفته کسری ساعات را به دلیل تعطیلی روزهای پنجشنبه جبران شود.

رضایی ادامه داد: سه هزار مدرسه ابتدایی در استان وجود دارد که در این میان 884 مدرسه دو نوبته بوده و در سال تحصیلی 90 – 91 مدارس دو نوبته به 228 مورد کاهش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه برای اجرای طرح یک نوبته کردن تمامی مدارس استان نیازمند 1400 کلاس هستیم، افزود: برنامه های مختلفی همچون احداث شهرک های صنعتی و طرح مسکن مهر که خارج از اختیارات آموزش و پرورش بوده باعث جابه جایی و گاه انفجار جمعیت شده که مانع پیش بینی برای احداث مدارس و یا حتی یک نوبته کردن انها می شود.

رضایی با اشاره به برنامه های پیش بینی شده آموزش و پرورش برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در سال گذشته گفت: در سال گذشته دو میلیون و 965 هزار و 932 نفر روز از برنامه های در نظر گرفته شده برای دانش آموزان برای غنی سازی اوقات فراغتشان بهره برده و 10 درصد نیز در اردوهای یک روزه شرکت کردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: بازنشستگان آموزش و پرورش استان با مراجعه به سایت خدمات بیمه طلایی از روز چهارشنبه اقدام به ثبت نام کرده و از اول مرداد ماه می توانند از امکانات آن استفاده کنند.

علاقمندی نمایندگان آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در انتخابات

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در پاسخ به یکی از خبرنگاران به صورت تلویحی علاقه مندی حضور نمایندگان این سازمان را در انتخابات ابراز داشته و گفت: همواره در طول تاریخ معلمان مسئولیت های خطیر مدیریتی همچون وزارت را بر عهده داشته اند اما به مرور این حضور کمرنگ شده که در صورت استفاده از ضرفیت های آموزش و پرورش در انتخابات از آن استقبال خواهیم کرد.