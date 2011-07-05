به گزارش خبرنگار مهر، نیره اخوان ظهر سه شنبه در جمع مسئولان استانی در استانداری با بیان اینکه در حال حاضر موضوع آب در اولویت نخست استان اصفهان مطرح است، اظهار داشت: باید جلسه‌ای با حضور مدیران استانهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد به همراه وزیر کشور، وزیر نیرو و نمایندگان مجلس گذاشته شود و در آن جلسه مطالبات به حق مردم و رفع تبعیض‌ها صورت گیرد.

وی افزود: حق آبه در سال 83 در مجلس به تصویب رسیده و تعیین تخصیص و انتقال بین حوزه‌ای بر عهده وزارت نیرو است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برای ساماندهی رودخانه زاینده رود منتظر اقداماتی از سوی مدیریت استان هستیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نمایندگان مردم اصفهان به هیچ وجه بر نمی تابند که در بالا دست حتی در تپه‌ها نیز برنج کاری داشته باشند و آب به هر میزان برداشت شود اما کشاورزان در استانهای پایین دست بهره‌ای از آب نبرند.

وی با اشاره به اینکه در بحث راه‌ها و آسفالت مناسب کلمه مناسب از قانون حذف شده بود، بیان داشت: با پیگیریهای صورت گرفته توانستیم این واژه را به کلمه آسفالت اضافه کنیم و با اختصاص 400 میلیارد تومان بودجه اقدامی راهگشا برای بهسازی آسفالت جاده‌های کشور داشته باشیم.

اخوان در ادامه با اشاره به اینکه آخر تیرماه سال مالی به پایان می‌رسد، گفت: بودجه ای بالغ بر یک هزار و 500 میلیون تومان از اعتبارات استان به ایرانیان خارج از کشور اختصاص پیدا می کرد که این بودجه حذف و از این پس این مبلغ در بخشهای مختلف همچون قرآن، بسیج، مساجد و ورزش هزینه می‌شود.