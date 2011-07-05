فارس فاتح کشتی فرنگی جوانان کشور شد

احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در این مسابقات در هر دو رده سنی نوجوانان و جوانان در مجموع 186 کشتی برگزار شد، اظهار داشت: ارائه کشتی های زیبا از سوی کشتی گیران تمامی تیم های شرکت کننده در مسابقات لیگ منطقه ای کشتی فرنگی رده سنی جوانان کشور یکی از نمونه های بارز برگزاری مطلوب این مسابقات و نقش تاثیر گذار آن در پیشرفت کشتی کشور در آینده است.



وی عنوان کرد: نتایج به دست آمده در مسابقات هفته نخست اولین دوره رقابت های لیگ منطقه کشتی فرنگی رده سنی جوانان کشور نشان داد که می توان استعدادهای بسیار خوبی از بین جوانان مستعد حاضر در این رقابت ها برای درخشش در سطح قهرمانی شناسایی کرد.



قم میزبان لیگ کشتی فرنگی جوانان کشور



دبیر هیئت کشتی استان قم در ادامه به رقابت تیم های حاضر در گروه نخست مرحله مقدماتی مسابقات لیگ منطقه کشتی فرنگی رده سنی جوانان کشور در خانه کشتی فجر قم اشاره کرد و ابراز داشت: در پایان این پیکارها تیم جوانان هیئت فارس به مقام نخست دست یافت.



وی افزود: در اولین هفته مسابقات لیگ منطقه کشتی فرنگی رده سنی جوانان کشور در قم، کشتی گیران تیم های هیئت بوشهر، صنایع گیتی پسند اصفهان، هیئت فارس، صدراسیستم قم و هیئت سیستان و بلوچستان حضور داشتند که در نهایت بعد از فارس تیم های گیتی پسند و صدراسیستم در رده های بعدی جدول قرار گرفتند.



2 پیروزی و دو باخت کشتی گیران قم مقابل حریفان



رضایی یاد آور شد: در نتایج به دست آمده، تیم کشتی فرنگی جوانان صدراسیستم قم بعد از کسب برتری شش بر دو مقابل تیم هیئت سیستان و بلوچستان و پیروزی قاطع هفت بر یک مقابل تیم کشتی فرنگی جوانان هیئت بوشهر، در دو رقابت بعدی خود به تیم های هیئت فارس و صنایع گیتی پسند اصفهان باخت.



وی عنوان داشت: در دیگر مسابقه این گروه تیم کشتی فرنگی جوانان هیئت فارس علاوه بر پیروزی مقابل صدراسیستم قم، در سه مسابقه بعدی نیز از سد حریفان گذشت و در صدر جدول رده بندی گروه نخست لیگ منطقه کشتی فرنگی رده سنی جوانان کشور ایستاد، ضمن اینکه تیم های گیتی پسند اصفهان و صدراسیستم قم هر کدام با دو پیروزی و دو باخت، بر اساس پوئن شماری در رده های بعدی ایستادند.



دبیر هیئت کشتی استان قم با بیان اینکه مسابقات هفته نخست لیگ منطقه کشتی فرنگی و آزاد جوانان کشور در شهرهای قم، خرم آباد، رشت و گرگان برگزار شد، اضافه کرد: در رقابت های رده سنی نوجوانان 14 تیم و در مسابقات جوانان 15 تیم در گروه های سه گانه حضور دارند.



برگزاری مسابقات دور برگشت از دو هفته آینده



وی افزود: بنا به اعلام کمیته لیگ دور برگشت این رقابتها حدود دو هفته بعد و در همین شهرها برگزار می شود و در نهایت دو تیم برتر هر گروه به همراه دو تیم اول رقابت های قهرمانی کشور در سال 89 مرحله نهایی این مسابقات را بصورت متمرکز در یکی شهرهای کشتی خیز و پس از رقابتهای نوجوانان جهان در نیمه شهریورماه برگزار خواهند کرد.