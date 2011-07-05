طرح توسعه مجتمع آریان فولاد بوئین زهرا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر عصر سه شنبه در مراسمی با حضور غضنفری سرپرست وزارت صنایع و معادن و تجارت، هدایت معاون وزیر و رئیس سازمان گسترش و نوسازی، عجم استاندار قزوین، عباسپور نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی طرح توسعه کارخانه فولاد آریان بوئین زهرا به بهره برداری رسید.

طرح توسعه این واحد بزرگ تولیدی در زمینی به مساحت 12 هزار متر مربع اجرا شده و زمینه اشتغال 300 نفر را در منطقه فراهم کرده است.

برای راه اندازی خط تولید میل گرد در شرکت آریان فولاد 180 میلیارد تومان توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری و هزینه شده است.

با افتتاح این خط سالانه 800 هزار تن انواع میل گرد آجدار و ساده هشت و 12 تولید و روانه بازار می شود.

شرکت آریان فولاد در منطقه محروم فتح آباد بوئین زهرا در زمینی به وسعت 22 هکتار با 500 میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی احداث شده و زمینه اشتغال بیش از یک هزار نفر را به طور مستقیم فراهم کرده است.

در این شرکت بزرگ تولیدی سالانه یک میلیون و 400 هزار تن انواع میلگرد، تیرآهن، نبشی، ناودانی فولادی تولید می شود.

تنوع محصولات فولادی تولیدی و سرمایه گذاری کامل بخش خصوصی بدون دریافت تسهیلات بانکی از ویژگی های این واحد تولیدی است.

در طرح توسعه آینده این واحد، راه اندازی خط تولید ذوب فولاد آلیاژی با ظرفیت 200 هزار تن و خط تولید مقاطع فولادی با ظرفیت 300 هزار تن با سرمایه گذاری 14 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده که با اجرای آن یک هزار نفر دیگر مشغول کار خواهند شد.