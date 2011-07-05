به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی مستاجران بعد از ظهر سه شنبه در جمع مسئولان دانشگاه پیام‌نور اصفهان با اشاره به برنامه‌های این دانشگاه در ایام تابستان اظهار داشت: در برنامه ضیافت اندیشه وی‍ژه اساتید در ایام تابستان 50 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های پیام‌نور اصفهان شرکت می‌کنند.

وی به مدت و زمان اجرای این برنامه اشاره کرد و گفت: این برنامه در ماه مبارک رمضان و به مدت 15 روز به منظور معرفت‌افزایی اساتید در زمینه‌های مختلف برگزارمی‌شود.

مسئول نهاد رهبری دانشگاه پیام‌نور استان اصفهان با اشاره به برگزاری ضیافت اندیشه ویژه دانشجویان تصریح کرد: در این برنامه حدود 500 نفر از دانشجویان این دانشگاه شرکت می‌کنند و با ارائه برنامه‌های مناسب در زمینه‌های مختلف، بینش و معرفت آنها افزایش می‌یابد.

وی به چگونگی شرکت دانشجویان در این مراسم اشاره کرد و ادامه داد: دانشجویان می‌توانند با مراجعه به امور فرهنگی دانشگاه‌ها به منظور شرکت در این مراسم ثبت‌نام کنند.

مستاجران با اشاره به زمان ثبت‌نام دانشجویان برای حضور در این مراسم تاکید کرد: ثبت‌نام این افراد از امروز آغاز شده و تا پایان تیر ماه جاری ادامه دارد.

وی به اهمیت اجرای این برنامه‌ها به منظور رشد فکری دانشجویان اشاره کرد و بیان داشت: این برنامه در راستای معرفت‌افزایی و رشد فکری دانشجویان به میزان زیادی موثر است و در مراسم ضیافت اندیشه برنامه‌های آموزشی مختلف به این قشر از جامعه ارائه می‌شود.

مسئول نهاد رهبری دانشگاه پیام‌نور استان اصفهان با اشاره به ضرورت برگزاری ضیافت اندیشه در جامعه اضافه کرد: این برنامه برای دومین سال متوالی برای دانشجویان این دانشگاه برگزار می‌شود و اجرای آن برای دانشجویان از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی به استقبال دانشجویان از این موضوع اشاره کرد و گفت: این برنامه در سال گذشته با استقبال بی‌نظیر دانشجویان مواجه شده است.