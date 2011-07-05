تراکم جمعیت کیفری چالش مهم زندانهای لرستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم علیپور در دیدار اعضای شورای قضایی شهرستان دورود به تشریح وضعیت زندانها و برنامه های در دست اجرا پرداخت و اظهار داشت: رویکرد فرهنگی برنامه ریزی شده طی سالهای گذشته توانسته است تحولات عمیقی در افکار زندانیان گذارده و فرآیند بازگشت آبرومندانه را سرعت بخشد.

معاون اجرایی زندانهای لرستان اظهار داشت: حضور مسئولان قضایی در زندانها تبعات مثبتی به دنبال خواهد داشت که رسیدگی به مشکلات قضایی زندانیان از مهمترین آنهاست.

وی تصریح کرد: رسیدگی به پرونده های زندانیان تحت قرار از مهمترین برنامه های مسئولان قضایی می تواند باشد چرا که از یک طرف در کاهش زود هنگام تراکم جمعیت زندانها مؤثر است و از طرف دیگر از وارد شدن آسیب های مختلف به شخص زندانی و خانواده های ایشان جلوگیری می کند.

علیپور در ادامه سخنان خود همچنین با بیان اینکه حدود 33 درصد از ترکیب جمعیتی زندانهای استان لرستان را زندانیان تحت قرار تشکیل می دهند، رسیدگی و تعیین تکلیف زود هنگام این زندانیان را خواستار شد.