18 هزار کارگر در بخش صنعت ساختمان لرستان آموزش دیدند

به گزارش خبرگزار مهر، علی فروزش در این رابطه اظهار داشت: این کارگران در رشته های آرماتور بندی، بتن سازی و بتن ریزی، قالب بندی، سفت کاری بنا، جوشکاری اسکلت فلزی، درب و پنجره سازی، کاشی کاری، سنگ کاری، گچ کاری، برق ساختمان، لوله کشی و تاسیسات ساختمان و جوشکاری گاز خانگی و تجاری آموزشهای لازم را فرا گرفتند و پروانه مهارت دریافت کردند.

وی همچنین با ابیان اینکه بیش از 2 هزار کارگر صنایع ساختمانی در آزمون تعیین سطح مهارت در خرم آباد نام نویسی کردند، افزود: این افراد در قالب 14 رشته صنایع ساختمان مورد سنجش و ارزشیابی قرار می گیرند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای لرستان یادآور شد: افرادی که موفق به دریافت تاییدیه مهارت در صنایع ساختمان شوند با مراجعه به شعب تامین اجتماعی از مزایای بیمه کارگران صنایع ساختمان بهره مند خواهند شد.

فروزش ادامه داد: طرح آموزش شاغلین در صنعت ساختمان از نیمه دوم سال 87 آغاز شده است.