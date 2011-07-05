13 میلیون متر مربع مسکن در فارس در حال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد بعد از ظهر سه شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه چهار خطه فسا – داراب تصریح کرد: یکی از درخواستهای مردم و تاکیدات دولت ایجاد مسکن برای تمامی اقشار جامعه بود که در این راستا 157 هزار واحد مسکن مهر در این استان در حال ساخت است.

وی ادامه داد: برای ساخت واحدهای مسکن مهر در این استان تاکنون دو هزار و 800 میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت صورت گرفته است.

وزیر مسکن و شهرسازی با بیان اینکه ساخت مسکن مهر در استان فارس به همراه اشتغالزایی بوده است، یادآور شد: با اجرایی شدن طرح ساخت مسکن مهر در استان فارس 300 هزار اشتغال نیز ایجاد شده است.

نیکزاد در ادامه سخنان خود با بیان اینکه پروژه های بزرگی در بخش راه های استان نیز در دست اقدام قرار دارد، تصریح کرد: در بحث راه ها استان فارس در موقعیت مناسبی قرار دارد زیرا پروژه های بزرگی در این خصوص در دست اقدام است.

وی افزود: خطوط ریلی استان فارس نیز مورد توجه است که در این راستا خط آهن شیراز- جهرم- لار– بندرعباس با اعتباری بالغ بر یک هزار و 200 میلیارد تومان به طول 600 کیلومتر کلنگزنی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت حضور بخش خصوصی در این پروژه ها تاکید کرد: این پروژه بزرگ با مشارکت بخش خصوصی انجام خواهد شد که این حضور نشان از فراهم بودن زیرساختها برای حضور بخش خصوصی در اجرایی کردن پروژه های بزرگ است.

نیکزاد تصریح کرد: یکی از پروژه های بزرگ راه آهن در استان فارس خط آهن شیراز به گلگهر است که به زودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.