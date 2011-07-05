وقوع رگبارهای موقتی در شرق کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل آخرین داده های هواشناسی طی دو روز آینده در ساعات بعد از ظهر در برخی ارتفاعات استانهای هرمزگان، کرمان، سیتان و بلوچستان افزایش ابر، ‌رگبار موقتی و وزش باد پیش بینی می شود.

بر اساس این گزارش در 24 ساعت آینده در برخی نقاط شمال غرب رگبار و رعدو برق موقتی رخ خواهد داد.

همچنین در شمال شرق کشور طی همین مدت در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر و رگبار های پراکنده دور از انتظار نیست.

فردا دمای هوای تهران با یک درجه افزایش نسبت به امروز در گرمترین ساعت به 40 درجه سانتیگراد و در خنکترین ساعت نیز با یک درجه افزایش نسبت به روز گذشته به 29 درجه سانتیگراد می رسد.

