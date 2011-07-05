به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، "اسماعیل هنیه" در خلال تظاهرات همبستگی با "شیخ رائد صلاح" رئیس جنبش اسلامی سرزمینهای اشغالی گفت : بازداشت رائد صلاح اقدامی ظالمانه است.

وی بیان کرد: ما همبستگی کامل خود را با شیخ رائد اعلام می کنیم و تصمیم دولت انگلیس را ظالمانه می دانیم، زیرا با مبادی حقوق بشر منافات دارد.

نخست وزیر منتخب مردم فلسطین تصریح کرد: هر گونه اقدام علیه شیخ صلاح به مثابه اقدام علیه همه ملت فلسطین و آزادگان جهان است و بازداشت وی در راستای حمایت کامل از رژیم صهیونیستی و پیمان بالفور است.

وی ضمن درخواست از مجامع جهانی برای دخالت فوری به منظور آزادی رائد صلاح افزود: دنیا باید از شکستن محاصره غزه حمایت کند، نه اینکه به خواسته لابی صهیونیستی تن دهد این نشانه سقوط اخلاق و درماندگی سیاسی است.

هنیه بیان کرد: ما ناقوس خطر را به صدا در می آوریم و شیخ صلاح باید آزاد شود. ما از همه کسانی که از آرمان قدس حمایت می کنند، حمایت می کنیم.

شایان ذکر است که شیخ رائد صلاح رهبر جنبش اسلامی در مناطق اشغالی 48 پس از شرکت در یک جشنواره همبستگی با مردم فلسطین در لندن دستگیر شد.