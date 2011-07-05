۶۰۰ گفتمان دینی در لرستان برگزار می شود

حجت الاسلام علی خادمی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 50 پایگاه در قالب هسته های فرهنگی جوان تابستان امسال برای غنی سازی اوقات فراغت جوانان 15 تا 25 سال فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه هسته های فرهنگی زیر نظر اداره ‌کل تبلیغات اسلامی لرستان فعالیت می کنند، افزود: این هسته‌های فرهنگی جوان در زمینه تهیه و تولید نشریه فرهنگی الکترونیکی، طراحی وبلاگ‌های فرهنگی و ترویج معارف دینی فعالیت خواهند داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان با بیان اینکه هر یک از این هسته‌های فرهنگی جوان ملزم است 12 گفتمان دینی برگزار کند، اظهار کرد: این گفتمان‌ها در موضوعات ایثار و شهادت، اندیشه دینی، اخلاق و رفتار اجتماعی و بصیرت سیاسی شامل جنگ نرم و ولایت‌پذیری برگزار می‌شوند.