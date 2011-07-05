30 نفراز حافظان قرآن کریم به مدارس شاهد بروجرد معرفی شدند

حجت الاسلام محمدباقر محمدی پیام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای ترغیب و تشویق نوجوانان و جوانان فعال قرآنی 30 نفراز حافظان قرآن کریم به مدارس راهنمائی و دبیرستان شاهد بروجرد معرفی شدند.

وی افزود: معرفی این نفرات در دو مقطع راهنمائی و دبیرستان صورت گرفته که باتوجه به محدودیت ثبت نامی این مدارس، این افراد از امتیاز حافظین قرآن بهره مند شده اند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بروجرد هدف از این برنامه را ترغیب و تشویق نوجوانان و جوانان فعال قرآنی و فرهنگ سازی قرآنی در مدارس شاخص عنوان کرد.

حجت الاسلام محمدی پیام در ادامه سخنان خود از برگزاری 10 کلاس آموزش قرآن‌کریم در این شهرستان خبر داد و بیان داشت: این کلاسهای قرآن به‌منظور آشنایی و آموزش و ترویج فرهنگ قرآنی در سطح روستاهای بخش اشترینان شهرستان بروجرد برگزار می شود.

وی ادامه داد: این کلاسهای قرآن شامل کلاس‌های روخوانی و روان‌خوانی، تجوید، مفاهیم و حفظ قرآن است.