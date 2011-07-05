به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس مهدی نظر زاده گفت: مردم قم در هفته گذشته دو میلیون و 275 هزار و 194 مترمکعب آب مصرف کردند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از 16 درصد افزایش داشته است.



وی افزایش دمای هوا و همچنین رغبت بیشتر مردم به استفاده از کولرهای آبی را از جمله دلایل افزایش مصرف آب در قم برشمرد و ابراز داشت: با وجود اقدامات شرکت آب و فاضلاب در خصوص مدیریت مصرف آب طی سه سال اخیر و همچنین اقدامات فرهنگی گسترده در سطح شهر همچنان روند افزایشی مصرف آب در قم ادامه دارد.



همچنان رکورددار ثبت رکوردهای مصرف آب هستیم



سرپرست معاونت بهره‌برداری آبفای قم با بیان اینکه رکورد مصرف آب در یک روز طی یک ماهه اخیر چهار بار در قم شکسته شده است ابراز داشت: همچنان رکورددار ثبت رکوردهای مصرف آب هستیم.



وی با اشاره به اینکه در روز 13 تیرماه برای چهارمین بار متوالی در ماه گذشته رکورد مصرف آب در قم شکست ، ابراز داشت: در این روز مصرف آب در شهر قم به 340 میلیون و 457 لیتر رسید که این میزان مصرف طی سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.



وی در ادامه با اشاره به حجم محدود آب ورودی از سرشاخه‌های دز به قم گفت: در فاز نخست آبرسانی از سرشاخه‌های دز به قم که امسال به منظور جلوگیری از جیره‌بندی و بحران آب در قم به بهره‌برداری رسید تنها 2500 لیتر در ثانیه آب به شهر قم منتقل می‌شود.



نظرزاده با بیان اینکه هم اکنون تنها 65 درصد آب مصرفی قم از سرشاخه‌های دز تامین می‌شود، ابراز داشت: مابقی میزان آب مورد نیاز شهر از چاه‌های علی‌آباد و داخل شهر تامین می‌شود که تغییرات محسوسی در کیفیت آب ایجاد کرده است.



افزایش کیفیت آب با صرفه‌جویی در مصرف



وی با بیان اینکه هر یک درصد صرفه‌جویی پنج درصد بر کیفیت آب می‌افزاید تاکید کرد: هر چه قدر میزان مصرف آب کاهش یابد قطعا از چاه‌های کمتری برای رفع کمبود استفاده می کنیم که این مهم منجر به افزایش کیفیت آب خواهد شد.



سرپرست معاونت بهره‌برداری آبفای قم در پایان از مردم و دستگاه‌ها خواست ضمن استفاده صحیح از آب، از مصارف غیر ضروری نیز پرهیز کنند تا آب گواراتری در شهر توزیع شود.