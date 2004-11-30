اعتراض سرپرست استقلال اهواز به تصميم كميته انضباطي فدراسيون فوتبال

به گزارش خبرنگار "مهر" آدريانو آلوز و رضا جلالي ثابت دو بازيكن تيم فوتبال استقلال اهواز به خاطر مشكلاتي كه در ديدار اين تيم برابر ابومسلم خراسان بوجود آوردند از سوي كميته انضباطي فدراسيون فوتبال تا اطلاع ثانوي محروم شده اند. براساس اعلام اين كميته اين دو بازيكن بايد روز 14 آذرماه براي اداي پاره اي توضيحات در فدراسيون فوتبال حاضر شوند.

كرامت برهمن سرپرست تيم فوتبال استقلال اهواز در گفت وگو با خبرنگار"مهر" ضمن اعتراض به اين تصميم كميته انضباطي فدراسيون فوتبال گفت : ما به تصميم كميته انضباطي مبني بربرخورد با بازيكنان خاطي احترام مي گذاريم اما اين منطقي نيست كه يك بازيكن را تا اطلاع ثانوي محروم كنند. ما قبول داريم كه بازيكنانمان مرتكب اشتباه شده اند و بايدمحروم شوند. براساس حكم موقت كميته انضباطي اين دوبازيكن ما تا به حال يك جلسه محروميت را پشت سر گذاشته اند و در ديدار برابر فولاد نيز حق همراهي تيم ما را ندارند.

برهمن ادامه داد: حالا اگر كميته انضباطي تشكيل جلسه داد و بازيكنان ما را بي گناه تشخيص داد و يا نهايتا يك جلسه محروميت را براي آنها در نظر گرفت تكليف اين بازي دوم چه مي شود؟ اصلا چه كسي ضرر و زيان غيبت اين دو بازيكن كليدي ما را مي دهد؟

برهمن در پايان گفت : به هر حال علي رغم اينكه تصميم كميته انضباطي فدراسيون فوتبال خيلي منطقي نيست اما ما تابع راي اين كميته هستيم و اميدواريم كه هر چه سريعتر تكليف دو بازيكن كليدي ما را مشخص كنند.