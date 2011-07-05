30 هزار میلیار تومان تسهیلات به صنایع پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری روز سه شنبه در مراسم افتتاح چند واحد صنعتی در استان قزوین در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی اظهارداشت: یک سوم این اعتبارات از محل صندوق توسعه ملی اختصاص خواهد یافت و مابقی از منابع بانکی تامین می شود و همه واحدها می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

وی گفت: در خصوص هدفمندی یارانه ها سه بسته حمایتی پیش بینی شده که خط اعتباری انرژِی، اعتبارات بازسازی و CHP از جمله آنهاست.

ثبت نام شش هزار بنگاه در بسته خط اعتباری انرژی

غضنفری یادآورشد: در خط اعتباری انرژی بیش از شش هزار بنگاه اقتصادی ثبت نام کرده اند که این تعداد در استان قزوین 392 واحد است که اضافه هزینه انرژی به عنوان سرمایه در گردش به این واحدها پرداخت خواهد شد.

وی از پرداخت هزار میلیارد تومان تسهیلات خط اعتباری انرژی به واحدهای صنعتی هم خبرداد و اظهارداشت: سه هزار و 400 واحد صنعتی در کشور اعتبار انرژی گرفته اند البته این اعتبار موجب کاهش مصرف انرژی نشده بلکه کمک به تغییر فرآیند اصلاح مصرف است.

غضنفری بیان کرد: برای بازسازی و تکمیل سه هزار واحد صنعتی ثبت نام شده نیز تسهیلات لازم اعطا خواهد شد تا ضمن بازسازی واحدهای فرسوده نسبت به بهینه شدن خط تولید اقدام شود.

وی گفت: از محل فروش واحدهای صنعتی و اعتبارات آزاد شده به واحدهایی که نیازمند تسهیلات باشند اعتبار و نقدینگی لازم تزریق می شود تا این واحدها فعال شده و مشکلاتشان حل شود.