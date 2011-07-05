احداث 30 مدرسه تخصصی ورزشی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، رسول صادقی ظهر سه شنبه در نشست خبری اظهار داشت: مدرسه تخصصی ورزشی در رشته هایی همچون فوتبال، والیبال و شنا در مقطع راهنمایی احداث شده و به دانش آموزان این مدارس پس از سه سال کارت الکترونیکی هویت اهدا شده و سهمیه استفاده از امکانات ورزشی به آنها داده خواهد شد.

وی همچنین اظهار داشت: 500 نفر از مربیان تربیت بدنی در مقاطع کارشناسی و ارشد جذب بدنه آموزش و پرورش استان شده اند.

صادقی در بخشی دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه های پیش بینی شده برای اوقات فراغت دانش آموزان گفت: کلاس های ژیمیناستیک برای مقطع دوم ابتدایی، طرح طناب زنی برای مقطع چهارم ابتدایی و کلاس های شنا از جمله برنامه های ورزشی اداره کل آموزش و پرورش استان برای اوقات فراغت دانش آموزان در تعطیلات تابستان سال جاری است.

همچنین در بخش دیگری از این جلسه معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان با اشاره به برنامه های فرهنگی پیش بینی شده برای دانش آموزان استان گفت: مسابقات ورزشی و فرهنگی هنری در مراحل ناحیه ای تا کشوری در این ایام برگزار شده که اردوهای آمادگی برای مسابقات کشوری در حال برگزاری است.

اسماعیل دخیلی ادامه داد: مسابقات قران، اذان و سرود از جمله برنامه های فرهنگی بوده که اردوهای آمادگی به صورت یک روزه در داخل استان و چند روزه در خارج استان برگزار می شود.

دخیلی افزود: در قالب برنامه های فرهنگی هزار و 700 دانش آموز به اردوگاه بنیاد امام مهدی (ع) در قم، دو هزار نفر به مشهد، 700 دانش آموز روستایی به اردوگاه بنیاد علوی تهران اعزام می شوند.

وی همچنین برگزاری دوره 30 ساعته اموزشی ویژه معلمان ابتدایی، آموزش قرآن برای معلمان مدارس قرآنی، دوره های ویژه آشنایی با جنبش های مذهبی کاذب را از دیگر برنامه های این ادره کل عنوان کرد.