اخبار کوتاه از تبلیغات اسلامی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان از استقرار 11 روحانی در مناطق مختلف لرستان خبر داد.

حجت الاسلام مجید احمدی ادامه داد: در راستای گسترش و توسعه فرهنگ دینی و ترویج شعائر اسلامی، بیان احکام و پاسخگویی به شبهات دینی با پیگیریهای بعمل آمده از طرف اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان 11روحانی به بخش های مرکزی شهرستان های خرم آباد، کوهدشت، پلدختر و زاغه اعزام و استقرار یافتند.

وی وجود روحانی در بخش‌ها و روستاها را گامی مهم در راستای غنابخشیدن به فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی دانست و بر افزایش فعالیت‌های فرهنگی در مناطق مختلف با حضور روحانیون هجرت و مستقر تاکید کرد.

برگزاری 100 گفتمان دینی با موضوع حجاب و عفاف در شهرستان دلفان

کارشناس امور فرهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان دلفان از برگزاری 100 گفتمان دینی همایشی با موضوع عفاف و حجاب در این شهرستان خبر داد.

امین فاضلی در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: حجاب و عفاف از نتایج و مظاهر ایمان است و سلامت و آرامش روانی جامعه در گرو رفتارهای صحیح و رعایت حجاب و عفاف است.

وی ادامه داد: اجرای بیش از 100 گفتمان دینی و همایشی با موضوع حجاب و عفاف در مدارس دخترانه و دانشگاههای این شهرستان در جهت مقابله با هجوم نرم دشمنان و ارتقاء بینش مخاطبین بسیار موثر است.

کارشناس امور فرهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان دلفان از آمادگی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دلفان جهت برگزاری گفتمان های دینی جوان با موضوع عفاف و حجاب در دبیرستانها، دانشگاهای علمی کاربردی، آزاد و پیام نور و برگزاری کارگاه آموزشی حجاب و عفاف ویژه دبیران مدارس راهنمایی و متوسطه دخترانه سطح شهرستان در سال جاری خبر داد.

ساخت 25 خانه عالم در شهرستان پلدختر

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان پلدختر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سه سال گذشته 25 خانه عالم درمناطق مختلف این شهرستان ساخته شده است.

حجت الاسلام سید نصرت الله موسوی ادامه داد: با برنامه ریزی و پیگیری‌های بعمل آمده سهمیه احداث 25خانه عالم به این شهرستان اختصاص پیدا کرده که عملیات اجرایی آنها از سه سال پیش آغاز و در سال 1390 کار ساخت و تجهیز آنها به پایان رسیده است.

وی افزود: با بهره‌برداری از این خانه‌ها و استقرار روحانی دائم در آنها تحول خوبی در امور فرهنگی مذهبی منطقه ایجاد خواهد شد.