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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۳۹

اخبار کوتاه ورزشی استان لرستان

اخبار کوتاه ورزشی استان لرستان

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معرفی سرپرست جدید هیئت بوکس لرستان، برگزاری پیکارهای کشتی لیگ منطقه 5 نوجوانان و جوانان کشور و معرفی افراد برتر مسابقات وزنه برداری نونهالان و نوجوانان از جمله مهم ترین خبرهای ورزشی از استان لرستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، با پیشنهاد مدیر کل تربیت بدنی لرستان و موافقت فدراسیون بوکس مصطفی اسکندری، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان به عنوان سرپرست هیئت بوکس منصوب شد.

پیش از این علی قلاوند سرپرستی هیئت بوکس استان رو برعهده داشت.

پیکارهای کشتی لیگ منطقه 5 نوجوانان و جوانان کشور در خرم آباد آغاز شد

رئیس هیئت کشتی لرستان از آغاز پیکارهای کشتی لیگ منطقه 5 نوجوانان و جوانان کشور در خرم آباد خبر داد و گفت: این پیکارها با شرکت بیش از 70 کشتی گیر آزاد و فرنگی کار از استانهای کرمانشاه، کردستان، خوزستان، همدان، البرز و لرستان به مدت 3 روز در سالن مجموعه ورزشی تختی خرم آباد برگزار می شود.

عزیزپور با اشاره به اینکه پیکارهای فرنگی سه شنبه و پیکارهای آزاد روز چهارشنبه برگزار می شود افزود: تیم های اول و دوم این مسابقات جواز حضور در لیگ سراسری کشتی لیگ دسته یک نوجوانان و جوانان کشور را به دست می آورند.

افراد برتر مسابقات وزنه برداری نونهالان و نوجوانان استان معرفی شدند

در پیکارهای وزنه برداری نونهالان و نوجوانان استان که با شرکت بیش از 90 ورزشکار در خرم آباد برگزار شد سروری، روح اله و حسین بیرانوند، گودرزی، زارعی، مهمان دوست، رفیعی و دریکوند در رده نونهالان و شرفی، ارزانی پور، نیک ضمیر، اسماعیل وند، احسان دوست، جودکی، فراهانی و مهدوی در رده نوجوانان اول شدند.

افراد برتر این مسابقات به عنوان تیم نونهالان و نوجوانان استان در رقابتهای وزنه برداری قهرمان کشور که 13 تا 17 تیرماه در اراک برگزار می شود شرکت می کنند.

کد مطلب 1352355

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