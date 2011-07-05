پخش 90 فیلم فرهنگی آموزشی از سوی کانون پرورش فکری البرز

صفی الله رمضانخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح برنامه های تابستان، تعطیلات پرباری را به دانش آموزان البرزی نوید داد.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز ادامه داد:‌ ویژه برنامه های متعددی برای گذراندن اوقات فراغت کودکان و نوجوانان البرزی تدارک دیده ایم که با اجرای آن، دانش آموزان اوقات خوش و سرگرم کننده ای را پیش رو دارند.

وی عنوان کرد:90 روز 90 فیلم و 90 کتاب و 90 قصه از جمله این برنامه هاست.

وی در تشریح این ویژه برنامه ها گفت: پخش 90 فیلم با محتوای فرهنگی - آموزشی از تولیدات کانون است و 90 روز 90 قصه از جمله این برنامه هاست.

رمضانخانی در این باره افزود: همچنین به منظور ترویج فرهنگ کتابخانی 90 جلد کتاب در اختیار مراکز قرار می دهیم و با برگزاری مسابقات کتابخوانی در پایان تابستان به نفرات برتر مراکز، سفر مشهد مقدس به همراه خانواده هایشان اهدا می شود.

مشاور آموزش و پرورش استاندار، برگزاری سلسله همایش های فرزند پروری باحظور کارشناسانی از تهران و کرج را از دیگر برنامه های این مراکز عنوان و تاکید کرد: این همایشها بصورت رایگان برگزار می شود.

اردوهای تابستانی میزبان دانش آموزان کانونی است

رمضانخانی در ادامه تشریح ویژه برنامه های اوقات فراغت با اشاره به برگزاری اردوهای سه روزه و رایگان تابستانی گفت: هفته گذشته اولین دوره این اردوها را در هشتگرد برگزار کرده ایم.

وی ادامه داد: در هفته پیش رو نیز در نشتارود چالوس این برنامه را برای پسران به اجرا در می آوریم.

ساخت تندیس شهدای البرز

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان البرز همچنین از ساخت تندیس شهدای این استان توسط کانونی ها خبر داد و گفت: از دیگر برنامه های کانون تازه تاسیس البرز، ساخت تندیس شهدای استان بوسیله هنرجویان رشته سفالگری در تعطیلات طولانی تابستان است.

این مسئول اضافه کرد: این امر در راستای حفظ یاد و خاطره شهدای گرانقدر انجام می شود.

وی همچنین از استقبال بسیار خوب کودکان و نوجوان از برنامه های کانون در مدت کوتاهی که از فعالیت آن می گذرد، خبر داد.

رمضانخانی یادآور شد: ساعت 16 بعد از ظهر فردا بزرگترین همایش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و خانواده های آنان در دفتر مرکزی کانون به آدرس انتهای خیابان ساسانی،خیابان شهید نامجو برگزار می شود.