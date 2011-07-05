به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی فصل جدید رقابت‌های فوتبال باشگاهی ایران بعداز ظهر امروز سه‌شنبه در محل سازمان لیگ برتر برگزار شد که طبق برنامه اعلام شده بیست و پنجمین دوره مسابقات جام حذفی روز سوم آبانماه آغاز شود.

بر اساس این برنامه، مرحله اول جام حذفی که مرحله یک شصت و چهارم است، روز سه‌شنبه سوم آبانماه برگزار می‌شود که در این مرحله تیم‌های دسته اول، دسته دوم و تیم‌‎های قهرمان استان‌ها حضور خواهند داشت.

مرحله یک سی و دوم نهایی این جام در روزهای پنجشنبه سوم و جمعه چهارم آذرماه برگزار خواهد شد و دیدارهای مرحله سوم یا یک شانزدهم نهایی با که چهار تیم لیگ برتری هم در آن شرکت می‌کنند، شنبه دوازدهم آذرماه انجام می‌شود.

دیدارهای مرحله یک‌هشتم نهایی که با حضور سایر تیم‌های لیگ برتری پیگیری خواهد شد، روز یکشنبه 25 دیماه انجام و مسابقات مرحله یک‌‍چهارم نهایی در تاریخ دوشنبه دهم بهمن‌‍ماه برگزار می‌شود. روز پنجشنبه یازدهم اسفندماه هم دیدارهای مرحله نیمه نهایی برگزار شده و فینالیست‌های بیست و پنجمین دوره جام حذفی معرفی خواهند شد.

طبق برنامه اعلام شده فینال جام خذفی روز چهارشنبه سوم خردادماه سال 1391 برگزار می‌شود که به نظر می‌رسد در صورت حضور دو تیم از استان‌های مختلف در دیدارهای نهایی این جام، مسابقه فینال بصورت رفت و برگشت برگزار می‌شود که زمان‌های آن بازی‌ها متعاقبا اعلام خواهد شد.

عزیزالله محمدی رئیس سازمان لیگ‌برتر در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد زمان افتتاحیه یازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر هم گفت: دیدار سپاهان اصفهان و استقلال تهران، بازی افتتاحیه این جام خواهد بود. البته برنامه کامل این مسابقات فردا چهارشنبه اعلام می‌شود.