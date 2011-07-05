محسن حلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت نزدیک کشتی گیران شرکت کننده در مسابقات هفته نخست نشان داد که تمام تیم ها از جمله تیم کشتی فرنگی نوجوانان قم کار سختی برای کسب جواز صعود به مرحله بعد در پیش دارد.



وی ادامه داد: در هفته نخست میزبان چهار تیم دیگر حاضر در گروه اول مرحله مقدماتی نخستین دوره مسابقات لیگ منطقه ای کشتی فرنگی کشور بودیم که طی آن مسابقات در خانه کشتی قم و بر روی سه تشک به صورت همزمان برگزار شد.



رقابت 5 تیم مدعی در گروه نخست لیگ فرنگی نوجوانان

رئیس هیئت کشتی قم اضافه کرد: در این دوره از مسابقات که کشتی گیران فرنگی تیم های رده سنی نوجوانان هیئت فارس، صدراسیستم قم، هیئت سیستان و بلوچستان، صنایع گیتی پسند اصفهان و هیئت بوشهر حضور داشتند.



وی با اشاره به سطح برگزاری مسابقات و نتایج به دست آمده، اظهار داشت: کشتی گیران تیم نوجوانان صدراسیستم قم با توجه به اینکه شناخت خوبی از حریفان داشتیم، تمرینات بسیار خوبی بر اساس این شناخت برگزار کرده بودند و همین مهم نیز سبب موفقیت آنها در هفته نخست شد.



برتری صدراسیستم قم مقابل هیئت سیستان و بلوچستان



حلوایی ابراز داشت: فرنگی کاران نوجوان تیم صدراسیستم قم در اولین رقابت خود در هفته نخست از مسابقات لیگ منطقه ای کشتی فرنگی کشور در خانه کشتی فجر قم برابر تیم هیئت سیستان و بلوچستان به روی تشک رفتند و بعد از تساوی پنج بر پنج در نتایج انفرادی، در پوئن شماری با سه امتیاز اختلاف از سد حریف خود عبور کردند.



دومین پیروزی صدراسیستم قم مقابل گیتی پسند اصفهان



وی افزود: نتیجه دومین مسابقه کشتی گیران تیم نوجوانان صدراسیستم قم در این گروه برابر تیم نوجوانان صنایع گیتی پسند اصفهان نیز تساوی پنج بر پنج بود که باز هم در پوئن شماری، صدراسیستم قم توانست با سه امتیاز اختلاف حریف خود را شکست دهد.



کسب سومین پیروزی باز هم با استفاده از پوئن شماری

رئیس هیئت کشتی استان قم یاد آور شد: در سومین مسابقه برابر تیم کشتی فرنگی هیئت فارس نیز، فرنگی کاران نوجوان قم در پنج وزن به پیروزی رسیدند و نتیجه رقابت در پنج وزن را نیز واگذار کردند اما در پوئن شماری این مسابقه نیز با دو امتیاز بیشتر از سد حریف گذشتند و به سومین برد متوالی خود در رقابت های این گروه دست یافتند.



وی تصریح کرد: مسابقه چهارم برابر تیم کشتی فرنگی نوجوانان هیئت بوشهر برای تیم کشتی فرنگی نوجوانان صدراسیستم قم کمی ساده تر بود و طی آن صدرا سیستم قم با کسب برتری در هفت وزن توانست با حساب هفت بر سه این تیم را شکست دهد.



صدرنشینی صدراسیستم قم در پایان پیکارهای هفته نخست



رئیس هیئت کشتی قم ابراز داشت: با توجه به نتایج به دست آمده در پایان رقابت های هفته نخست از لیگ منطقه ای کشتی فرنگی کشور در قم، تیم کشتی فرنگی نوجوانان صدراسیستم قم بالاتر از هیئت فارس و صنایع گیتی پسند اصفهان در صدر جدول قرار گرفت.