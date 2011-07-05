  1. استانها
  2. لرستان
۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۳۴

زاهد خبر داد:

2500 زن سرپرست خانوار لرستانی از بیمه تامین اجتماعی برخوردار می شوند

2500 زن سرپرست خانوار لرستانی از بیمه تامین اجتماعی برخوردار می شوند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت امور اجتماعی اداره کل بهزیستی لرستان گفت: حدود دو هزار و 500 زن سرپرست خانوار تحت پوشش اداره کل بهزیستی استان از بیمه تامین اجتماعی برخوردار می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فتانه زاهد در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: در راستای اجرای طرح بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار شهری و اعلام سهمیه از طرف سازمان تا پایان سال جاری دو هزار و ۴۸۱ زن سرپرست خانوار بیمه تامین اجتماعی می شوند.

وی افزود: حق بیمه برای زنان سرپرست خانوار رایگان است که ۳۷ درصد هزینه های آن از محل هدفمند کردن یارانه ها و مابقی توسط اداره کل بهزیستی استان پرداخت می شود.

سرپرست معاونت امور اجتماعی اداره کل بهزیستی لرستان یادآور شد: اداره کل بهزیستی اسامی و مشخصات رابطین خود را به تفکیک شهرستان به اداره کل امور تامین اجتماعی اعلام می کند و متعاقبا اداره کل تامین اجتماعی هم لیست شعب خود را به آنها اعلام می کند و در نهایت لیست اسامی معرفی شدگان در موعد معین به همراه حق بیمه واریز شده بصورت ماهیانه به شعب ارسال می شود.

زاهد تصریح کرد: همچنین در این راستا از طرف تامین اجتماعی دوره آموزشی جهت رابطین برگزار خواهد شد و بعد از آن طرح بیمه زنان سرپرست خانوار اجرا می شود.

کد مطلب 1352366

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها