گازرسانی به 124 روستای لرستان در حال اجرا است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی گودرزی در این رابطه اظهار داشت: در حال حاضر 192 روستای استان لرستان از نعمت گاز بهره مند هستند.

وی با بیان اینکه هم اکنون گازرسانی به 124 روستا نیز در حال اجراست، یادآور شد: امید می رود در سالجاری گازرسانی به بیش از نیمی از این روستاها به بهره برداری برسد.

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان با بیان اینکه در سالجاری گازرسانی به روستاها اولویت نخست این شرکت است، افزود: در همین راستا طرح گازرسانی به 52 روستای دیگر در مرحله طراحی و 37 روستای دیگر نیز در دست مطالعه است.

گودرزی در مورد گازرسانی به دیگر شهرهای استان نیز افزود: گازرسانی به شهرهای چغلوندی و هفت چشمه در دست اجرا است که امید می رود سال جاری این پروژه ها به بهره برداری برسند.

وی یادآور شد: همچنین کار گازرسانی به شهر سپیددشت نیز با پایان مطالعات وارد مرحله انتخاب پیمانکار شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 96 درصد جمعیت شهری استان از نعمت گاز بهره مند هستند، یادآور شد: این در حالیست که هم اکنون 33 درصد جمعیت روستائی استان از گاز استفاده می کنند که طی امسال و سال آینده با گازرسانی به 200 روستا این رقم به میانگین استاندارد کشوری خواهد رسید.