محصولات غذایی ایران با برندهای جهانی همطرازی می کنند

مرتضی سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محصولات غذایی ایران به خصوص ماکارونی ایرانی قادرند همطراز با برندهای معتبر جهان در رقابت های بین المللی موفق و سربلند وارد شوند.

وی افزود: گروه زر ماکارون با افزایش تعداد سیلوهای غلات خود بالاترین توان ذخیره سازی یکجا در کشور را کرده کند و با راه اندازی پنج خط تولیدی آرد نیز در مقام نخست بیشترین ظرفیت تولید یکجا انواع آرد ایران قرار دارد.

گروه صنعتی پژوهشی زر با اعتقاد به توان سرزمین خود و به پشتوانه 30 سال سابقه موفق و موثر بنیانگذاراش در عرصه های تولیدی و صنعتی زیر ساخت خود را در سال 1372 با تاسیس واحد تولیدی آرد فراهم کرد.

وی افزود: راه اندازی واحد تولیدی آرد در سال 77 این شرکت را محکم و استوار کار خود را در صنعت غذا آغاز کرد و در سال 1380 هم برای اولین بار در ایران خطوط تولید آرد سمولینا را راه اندازی کرد.

سلطانی ادامه داد: در عین حال همزمان با توسعه کارخانه آرد، واحد تولیدی انواع پاستا خود را در سال 1384 راه اندازی نمود و توانست با تولید محصولاتی با کیفیت سهم موثری در بازارهای داخلی کسب کند.

وی عنوان کرد: به طوری که طی پنج سال شرکت قادر شد ظرفیت تولید خود را همراه با افزایش تعداد خطوط جدیدبه میزان قابل توجهی ارتقاء دهد و اکنون در واقع این گروه صنعتی بزرگترین صادر کننده ایرانی انواع ماکارونی است که در سکوی نخست صنعت ماکارونی ایران قرار دارد.

مدیرعامل شرکت زر ماکارون ادامه داد: شرکت زر ماکارون توانسته با ایجاد فضای رقابتی در صنعت به عنوان اولین تولید کننده انواع ماکارونی و پاستان با آرد سمولینا در ایران نقش مهمی را در ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی به عهده بگیرد.