ارسال دارو و غذا از سوی هلال احمر ایران به کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، جواین چول سفیر کره شمالی در تهران عصر سه شنبه با رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.

بر اساس این گزارش در این دیدار سفیر کره شمالی با تقدیر از کمکهای بشردوستانه جمعیت هلال‌احمرایران به آسیب دیدگان در حوادث داخلی و خارجی افزود: در گذشته و در سال های 1996، 2008 و 2009 میلادی جمعیت هلال‌احمر ایران در حوادث سیل و خشکسالی کشورمان اقدام به ارسال کمک‌های دارویی برای آسیب‌دیدگان کرد.

جو این چول با اشاره به خسارتهای زیادی که جاری شدن سیل در ماه سپتامبر سال گذشته به کشاورزی کره شمالی وارد کرد گفت: بر اثر سیل و طوفان حدود سه هزار و 300 واحد مسکونی خسارت دیدند و هشت هزار و 830 خانواده خانه‌های خود را از دست دادند.

وی ادامه داد: همچنین به 35 هزار و 500 هکتار زمین خسارت وارد شد، 170 نقطه از جاده‌ها تخریب شدند و 60 هزار و 590 متر راه‌ آهن خسار دید.

چول اظهار داشت: بر اثر این حادثه صلیب سرخ کشورهای مختلف برای کمک به خسارت‌دیدگان کارهای زیادی کردند و بر اساس نیاز از هلال‌احمر ایران می‌خواهیم که برای مردم خسارت دیده مواد غذایی و دارو ارسال کند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران نیز با موافقت با درخواست سفیر کره شمالی افزود: امیدوارم در سفر هیئت جمعیت هلال‌احمر ایران به کره شمالی تفاهم‌نامه خوبی منعقد شود و دو ملت محکم‌تر و همکاری‌ها گسترش یابند.

فقیه تاکید کرد: قطعا از کمک به آسیب‌دیدگان حوادث در کره شمالی دریغ نخواهیم کرد و ارتباطات جمعیتهای هلال‌احمر و صلیب سرخ دو کشور را گسترده‌تر و دایمی می‌کنیم.

گفتنی است که هفته آینده هیاتی متشکل از دبیرکل، رئیس سازمان جوانان و مدیرکل امور بین‌الملل جمعیت هلال‌احمر به منظور امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های دارویی، درمانی، آموزشی و مدیریت بحران میان جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و صلیب‌سرخ کره شمالی راهی این کشور می‌شوند.