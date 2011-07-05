رتبه شرکت گاز استان لرستان ارتقاء یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی گودرزی در این رابطه اظهار داشت: فعالیتهای 2 سال اخیر شرکت گاز استان در گازرسانی به صنایع و روستاها و شهرهای بی بهره از گاز که باعث گازرسانی به حتی دور افتاده ترین نقاط استان شد از علل اصلی ارتقای رتبه شرکت گاز استان لرستان بوده است.

وی یادآور شد: در حال حاضر بیش از 96 درصد جمعیت شهری و 33 درصد جمعیت روستایی استان بهره مند از گاز هستند به طوریکه در مجموع 294 هزار خانوار در سطح استان از گاز طبیعی استفاده می کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان با بیان اینکه رشد شاخصهای گازرسانی در استان طی دو سال اخیر چشمگیر بوده است، یادآور شد: این امر موجب شده است که در حال حاضر 18 شهر استان از نعمت گاز بهره مند باشند.

گودرزی با بیان اینکه گازرسانی به سایر شهرهای استان نیز در دست اقدام می باشد، ادامه داد: امید می رود در سال جاری دو شهر چغلوندی و هفت چشمه نیز از نعمت گاز بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه تعداد مشترکین گاز استان 292 هزار مشترک می باشد، تصریح کرد: این در حالیست که ظرفیت اشتراک پذیری ایجاد شده در استان 319 هزار مورد است.