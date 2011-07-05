به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی محمدی ظهر سه شنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری همدان افزود: سهم شهرستان همدان از 126 میلیارد تومان مانده اعتبارات بنگاه‌های زودبازده حدود 35 میلیارد تومان است.

محمدی تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این اعتبارات با بانک‌های عامل پیگیریهای لازم را داشته باشند.

وی در خصوص وضعیت شهرک های صنعتی همدان نیز افزود: قطعاتی از شهرک‌های صنعتی در هشت تا 10 سال گذشته به سرمایه‌گذاران واگذار شده اما طرحی در آنها جرا نشده است.

معاون عمرانی فرماندار همدان اظهار داشت: تکلیف این قطعات باید هر چه سریعتر مشخص شود تا در صورت عدم اجرای طرح، متقاضیان و سرمایه گذاران دیگری بتوانند از تسهیلات ویژه این شهرک‌ها بهره‌مند شوند.

محمدی افزود: طبق اعلام شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان در شهرک صنعتی گنبد در سالهای گذشته 52 قطعه واگذار شده که از این قطعات تاکنون حدود هشت قطعه فعال شده است.

33 و هشت دهم درصد از تعهد اشتغال همدان محقق شده است

محمدی با بیان اینکه 33 و هشت دهم درصد از تعهد اشتغال شهرستان همدان در سال جاری محقق شده است، اظهار داشت: تعهد این شهرستان 15 هزار و 435 نفر است که تاکنون برای پنج هزار و 213 نفر اشتغال ایجاد شده است.

وی از بررسی تعهد اشتغال دستگاه‌های اجرایی همدان خبر داد و یادآور شد: با توجه به آمار اشتغال ثبت شده در سامانه، در حال حاضر آمارها در بخش‌های مختلف با هم مغایرت دارند.

معاون عمرانی فرماندار همدان ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی شهرستان همدان که نقش بسزایی در ایجاد اشتغال دارند باید پتانسیل و ظرفیت‌های شهرستان را در این امر مشخص کرده و گزارشی در این زمینه ارائه دهند.

محمدعلی محمدی با تأکید بر اینکه مسئولان باید به وعده‌های خود عمل کنند، اظهار داشت: تیمی از اعضای کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان همدان از پروژه‌های فعال بازدید خواهند کرد.

محمدی با بیان اینکه فرمهای اشتغال افراد در سامانه اشتغال وجود دارد، افزود: برای شفاف سازی و مشخص شدن اشتغال پایدار از غیرپایدار دستگاه‌های اجرایی باید مشخصات افرادی که مشغول به کار شده‌اند را آماده کرده و گزارش دهند.

معاون عمرانی فرماندار همدان تأکید کرد: افرادی که به عنوان مدیران و کارشناسان جدید در ادارات وارد می‌شوند باید اطلاعات کامل و به روزی از مسئولیت خود داشته باشد