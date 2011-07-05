7 تن مواد غذایی فاسد در بروجرد کشف و معدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وصول گزارشات مردمی مبنی بر فعالیت یک باب کارگاه غیرمجاز تولید ترشک و لواشک در یکی از مناطق مسکونی شهرستان بروجرد، تیمی متشکل از کارشناسان بهداشت محیط و غذا و دارو شبکه بهداشت و درمان این شهرستان با زیر نظر گرفتن افراد سودجو فعال در این کارگاه به همراه مأموران نیروی انتظامی و پس از کسب مجوزهای قانونی بطور ضربتی محل یاد شده را مورد بازرسی قرار دادند.

بنابر این گزارش در این عملیات، مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته شامل آلوچه و لواشک های غیر بهداشتی نگهداری شده در 12 ظرف 13 کیلویی و 14 دبه 30 کیلویی، 70 کیلوگرم لواشک بسته بندی شده بصورت ورقه ای، هشت گونی 50 کیلوگرمی خشکبار، یک بشکه 100 لیتری شربت، دو کارتن حاوی 40 عدد رنگ مصنوعی و ابزار و لوازم کارگاهی ضبط و جمع آوری شد و متخلفین نیز برای پیگیری قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

گفتنی است از اوایل خرداد ماه سالجاری تاکنون بالغ بر هفت تن مواد غذایی فاسد شده و تاریخ گذشته توسط بازرسان و ناظرین بهداشت محیط و مواد غذایی شبکه بهداشت و درمان بروجرد کشف و جمع آوری شده و پس از طی مراحل قانونی امحاء و معدوم شده است.