عنان : از شركت پسرم در رسوائي مالي نا اميد شدم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي scotsman عنان اعلام كرد وي بر اين باوراست كه پرداخت پول به پسرش "كوجو" در سال 1998 از طرف شركت كوتكنا Cotecna كه مسؤول و ناظر برنامه نفت در برابر غذا سازمان ملل براي عراق بوده متوقف شده است.

فرد اكهارد سخنگوي سازمان ملل روز جمعه گذشته تاييد كرد كوجو عنان تا فوريه سال 2004 در طول پنج سال 16 هزار پوند پول دريافت كرده است.



عنان، اعلام كرد من "پل فولكر" يكي از كاركنان سابق بانك مركزي آمريكا را به رياست كميته تحقيقات درباره اين فساد مالي و اختلاس تعيين كردم و از همه در خواست دارم از خود خويشتنداري نشان دهند تا وي به تحقيقات خود را به پايان برساند.

اين در حاليست كه " گيني ولف" سخنگوي شركت كوتكنا گفت:"نمايندگي انحصاري كوجو عنان در آفريقا بود و وي هيچ فعاليتي در كار و بحثهاي سازمان ملل نداشت".