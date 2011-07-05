کشورهای غربی همواره با انقلابهای عربی و جنبشهای اصلاح طلبانه برخورد دوگانه ای داشته اند این موضوع را می توان از نحوه رفتار آنها با قیام مردمی بحرین، یمن و دیگر کشورهای عربی فهمید.

این کشورها از جمله آمریکا به دنبال این هستند منافع خود را در این کشورها تامین کنند.آنها تلاش زیادی برای جلوگیری از خیزش مردمی در تونس و مصر انجام دادند تا همپیانان وابسته به خود را بر مسند قدرت نگه دارند، اما پس از اینکه ناکام شدند سعی کردند که مسیر این انقلابها را به نفع خود منحرف کنند.

کشورهای غربی پس از آن برای نگه داشتن کشورهای همپیمان خود به ویژه در حوزه خلیج فارس دست به حمایت گسترده از آنها زدند که در این میان عربستان سعودی نقش مهمی را به نفع آنها ایفا کرد، زیرا با چراغ سبز غربی ها به کشور بحرین برای سرکوب قیام مردمی و اصلاح طلبانه این مردم لشکر کشی کرد.

غربی ها برای اینکه نشان دهند عربستان و به ویژه شاه خودکامه آن در مسیر اصلاحات قرار دارد هر از چند گاهی وی را ناجی مردم خود و فردی اصلاح طلب معرفی می کنند.

نمونه بارز این امر، گزارش روزنامه گاردین انگلیس بود که در آن به اختلاف میان ملک عبدالله با علمای این کشور بر سر به اصطلاح اصلاحات اشاره شده بود.در گزارش مذکور سعی شده است که پادشاه عربستان را فردی طرفدار اصلاحات در کشورش معرفی کنند.

از سوی دیگر پایگاه نهرین نت با اشاره به این موضوع به نقل از منابع مخالف حاکمان عربستان آورده است : آنچه رسانه های غربی درباره عربستان منتشر می کنند صحت ندارد، زیرا اختلافی میان ملک عبدالله با علمای وهابی وجود ندارد و همگی در راستای جلوگیری از هر تلاش اصلاح طلبانه ای در کشور متحد هستند.

این پایگاه می افزاید: پادشاه عربستان پس از بازگشت از سفر درمانی خود در فوریه گذشته شرایطی را برای قدرت یافتن بیشتر روحانیون وهابی فراهم آورده است وی همچنین به وزارت دادگستری این کشور دستور داده است که با هر رسانه ای که علیه فتواهای "شیخ عبدالعزیز آل شیخ" مفتی کل این کشور انتقاد کند برخورد جدی کند.

منابع مخالف سعودی معتقدند : غرب و به ویژه آمریکا افزایش بودجه هیئت امر به معروف و نهی از منکر از سوی ملک عبدالله نادیده گرفته اند، زیرا وی اخیرا 200 میلیون ریال سعودی برای تقویت این هیئت اختصاص داده است.

هیئت امر به معروف و نهی از منکر همانند یک گروه شبه نظامی عمل می کند و هر تفکر مخالف حکومت را به شدت سرکوب و مذهب وهابیت را به شدت تبلیغ می کند.

گزارشهای کشورهای غربی از عربستان با هدف اصلاح طلب نشان دادن ملک عبدالله است درحالی که واقعیت به گونه دیگری است، زیرا حقیقت جامعه عربستان حکایت از رشد جریان دینی افراطی دارد.

علمای دینی عربستان حامی قوی پادشاه هستند، زیرا فتواهای آنها پس از بهار عربی، در راستای تحریم تظاهرات صادر شده است.آنها برپایی هر گونه تظاهراتی را خیانت بزرگ و کفر دانستند.همه فتواهای علمای وابسته به دربار مشروع جلوه دادن اقدامات امنیتی علیه مخالفان است.

منابع مخالف عربستانی تصریح کردند: رسانه ها سعی در بهبود وجهه پادشاه دارند، اما واقعیت این است که وی دست علمای افراطی را برای سرکوب هر جنبش ضد حکومتی باز گذاشته است.علمای عربستانی از تصمیم ملک عبدالله برای اعزام نیروهای سعودی به بحرین به طور کامل حمایت کردند.

به هر حال آنچه عیان است سرسپردگی کامل سعودی ها به اربابان غربی شان است هر چند که غربی ها نشان داده اند جایی که پای منافعشان در میان باشد از قربانی کردن دوستان عرب خود حتی اگر ملک عبدالله پادشاه کشوری که شریان نفتی غرب را تامین می کند، ابایی ندارند.



گزارش : فرزاد فرهادی