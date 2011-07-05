آغاز احداث خانه معلم در شهرستان بناب

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست آموزش و پرورش بناب بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه آغاز عملیات پروژه آموزشی و رفاهی (خانه معلم) اظهارداشت: تا به امروز در این شهرستان "خانه معلم" وجود نداشت و فرهنگیانی که به این شهر مسافرت می کردند، در یک مدرسه به عنوان خانه معلم اسکان داده می شدند که این امر در شأن و منزلت معلمان عزیز و مردم مهمان نواز این شهرستان نبود.

خیراله شیری هدف اصلی اجرای این پروژه را ارائه خدمات آموزشی و رفاهی به فرهنگیان اعلام و تأکید کرد: هیچ گونه درآمد زایی از این مکان مدّ نظر نیست.

سرپرست آموزش و پرورش بناب، افزود: این پروژه در فضایی به وسعت یک هزار و 780 مترمربع که در آینده قابل توسعه است و با زیربنای هزار و 731 مترمربع در سه طبقه احداث می شود.

شیری اضافه کرد: این ساختمان دارای دو سالن پذیرایی، یک سالن آمفی تئاتر، یک سالن کنفرانس، دو باب نمازخانه و چندین واحد مسکونی سوئیت است.

شیری در ادامه گفت: این پروژه به علت قرارگرفتن در ورودی شهر از طرف تبریز، ضمن اینکه دسترسی مسافرین به آن آسان خواهد شد، با داشتن معماری زیبا از نظر نمای شهرسازی به شهر جلوه خاصی خواهد بخشید.